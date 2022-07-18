"Что касается Кравцова, то пока он в "Зените", у него действующий контракт. Но Кирилл хочет играть, мы рассматриваем различные варианты. Существует вариант, при котором он может остаться в "Зените". Ситуация с Венделом? Будущее Кирилла напрямую зависит от будущего Вендела в "Зените", - приводит слова Талаева "РБ Спорт".
Кравцов в феврале этого года на правах аренды перебрался в "Нижний Новгород". В завершившемся сезоне он провел 19 матчей в РПЛ, отметившись одним голом и одной результативной передачей. После этого Кравцов вернулся в расположение "Зенита". После возвращения полузащитник ни разу не появился на поле в составе петербуржцев.
Ранее сообщалось, что "Нижний Новгород хотел сохранить Кравцова в своей команде. Кроме того, в услугах футболиста был заинтересован "Ростов".
Агент Кравцова: будущее Кирилла напрямую зависит от ситуации с Венделом
Агент Андрей Талаев, представляющий интересы полузащитника "Зенита" Кирилла Кравцова, рассказал, что влияет на перспективы его клиента в клубе.
Фото: ФК "Зенит"