Панатинаикос
1 - 0 1 0
БетисЗавершен
Штутгарт
1 - 2 1 2
ПортуЗавершен
Лилль
0 - 1 0 1
Астон ВиллаЗавершен
Болонья
1 - 1 1 1
РомаЗавершен
Ференцварош
1 - 0 1 0
Брага1 тайм
Ноттингем Форест
0 - 0 0 0
Мидтьюлланд1 тайм
Сельта
1 - 0 1 0
Лион1 тайм
Генк
1 - 0 1 0
Фрайбург1 тайм

Нападающий "Зенита" назвал команды, с которыми сложнее всего играть

Нападающий "Зенита" Максим Глушенков высказался о командах, с которыми сложнее всего играть.
Фото: ФК "Зенит"
"Самые сложные игры – это в которых против нас садятся 10 человек в штрафную, и всё.
Это "Крылья", "Акрон", "Пари НН" тот же самый, "Рубин", - сказал Глушенков "Зенит ТВ".

На данный момент российский нападающий Максим Глушенков играет за петербургский "Зенит". В текущем сезоне на счету Глушенкова 23 матча, 10 голов и 8 голевых передач. Игрок перешел в "Зенит" из "Локомотива" летом 2024 года

Матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги между "Зенитом" и "Спартаком" состоится в субботу, 14 марта, в 16:00 по московскому времени на стадионе "Газпром Арена". Встречу обслужит судейская бригада Сергея Карасева.

На данный момент "Зенит" идет вторым в таблице РПЛ с 42 очками, "Спартак" располагается на шестой строчке с 35 баллами.

