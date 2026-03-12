Нападающий "Зенита" назвал команды, с которыми сложнее всего играть

"Самые сложные игры – это в которых против нас садятся 10 человек в штрафную, и всё.Это "Крылья", "Акрон", "Пари НН" тот же самый, "Рубин", - сказал Глушенков "Зенит ТВ".
На данный момент российский нападающий Максим Глушенков играет за петербургский "Зенит". В текущем сезоне на счету Глушенкова 23 матча, 10 голов и 8 голевых передач. Игрок перешел в "Зенит" из "Локомотива" летом 2024 года
Матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги между "Зенитом" и "Спартаком" состоится в субботу, 14 марта, в 16:00 по московскому времени на стадионе "Газпром Арена". Встречу обслужит судейская бригада Сергея Карасева.
На данный момент "Зенит" идет вторым в таблице РПЛ с 42 очками, "Спартак" располагается на шестой строчке с 35 баллами.