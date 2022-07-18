"Артем действительно талантливый футболист и поиграет еще не один год. Рассмотрели бы Дзюбу, если его зарплатные ожидания снизятся? Если они снизятся и будут соответствовать нашим возможностям, мы бы его, конечно же, рассмотрели. Хотя у нас высокий фактурный нападающий Илья Садыгов. Но чем больше нападающих, тем лучше", - приводит слова Терюшкова "Metaratings".
Напомним, в мае "Зенит" объявил об уходе Артема Дзюбы из клуба. Контракт форварда истекал в конце сезона, стороны решили не продлевать сотрудничество. С того момента нападающий все еще не сумел найти себе новую команду. В связи с этим он готовится к сезону в расположении "Рубина".
Дзюба выступал за "Зенит" с 2015 года. В составе сине-бело-голубых он стал четырехкратным чемпионом России.В прошедшем сезоне нападающий провел 39 матчей во всех турнирах, отметившись 13-ю голами и десятью результативными передачами. Он закончил сезон вторым по системе гол+пас в РПЛ.
Терюшков: рассмотрели бы вариант с Дзюбой в "Химках", если его зарплатные ожидания снизятся
Член наблюдательного совета "Химок" Роман Терюшков рассказал, что клуб готов обратиться к Артему Дзюбе, если тот согласится на приемлемую зарплату.
Фото: ФК "Зенит"