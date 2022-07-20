- Безусловно, Кержаков переживает из-за ухода из "Нижнего Новгорода". Он оставил команду в РПЛ даже без стыков. С таким-то составом. Мне кажется, его уход - не совсем спортивное решение. Я думал, что он вылетит. Даже в течение сезона звонил ему: "Керж, как ты с такими трупами еще у кого-то выигрываешь?" - передает слова Аршавина РИА Новости.
В прошедшем сезоне новичок Российской премьер-лиги "Нижний Новгород" обладал самым недорогим составом в лиге по оценке портала Transfermarkt, главным тренером команды перед ее дебютным сезоном в РПЛ стал 38-летний на тот момент Александр Кержаков, также не имевший тренерского опыта в высшем дивизионе. По итогам сезона нижегородцы под руководством Кержакова заняли 11 место в турнирной таблице, набрав 33 очка, и сохранили место в РПЛ. Летом истекший контракт специалиста с клубом не был продлен - "Нижний Новгород", который был переименован в "Пари НН", возглавил 38-летний главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов.
"Керж, как ты с такими трупами еще у кого-то выигрываешь?" Аршавин прокомментировал уход Кержакова из "Пари НН"
Экс-полузащитник "Зенита" Андрей Аршавин рассказал о своем отношении к уходу своего бывшего одноклубника Александра Кержакова с поста главного тренера "Нижнего Новгорода".
Фото: ФК "Нижний Новгород"