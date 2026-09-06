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"Динамо" победило "Спартак", доигрывая матч в меньшинстве

"Динамо" одержало победу над "Спартаком" в матче седьмого тура чемпионата России.
Фото: ФК "Спартак"
Встреча на "ВТБ Арене" завершилась со счётом 2:1.

Красно-белые вышли вперёд на 21-й минуте благодаря голу Данила Пруцева. Спустя четыре минуты Ярослав Гладышев восстановил равенство, а на 34-й минуте Артур Гомес забил второй мяч хозяев.

На 72-й минуте "Динамо" осталось в меньшинстве - прямую красную карточку получил Константин Тюкавин.

Чемпионат России

7 тур

Голы: Гладышев, 25, Артур Гомес, 34 - Пруцев, 21.

"Динамо": Расулов, Осипенко, Рикардо, Касерес, Рубенс, Глебов, Чавес (Фомин, 72), Бителло(Маринкин 90+4), Артур Гомес (Маричаль, 77), Гладышев (Сергеев, 77), Тюкавин.

"Спартак": Максименко, Ву, Джику, Зобнин (Дмитриев, 83), Парада (Даку, 74), Умяров, Пруцев (Сорокин, 83), Жедсон Фернандеш (Денисов, 83), Солари (Полех, 63), Маркиньос, Угальде.

Предупреждения: Касерес, 37, Умяров, 45, Ву, 86, Даку, 90+7.

Удаление: Тюкавин, 72.

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