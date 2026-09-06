"Динамо" победило "Спартак", доигрывая матч в меньшинстве

Встреча на "ВТБ Арене" завершилась со счётом 2:1.
Красно-белые вышли вперёд на 21-й минуте благодаря голу Данила Пруцева. Спустя четыре минуты Ярослав Гладышев восстановил равенство, а на 34-й минуте Артур Гомес забил второй мяч хозяев.
На 72-й минуте "Динамо" осталось в меньшинстве - прямую красную карточку получил Константин Тюкавин.
Чемпионат России
7 тур
Голы: Гладышев, 25, Артур Гомес, 34 - Пруцев, 21.
"Динамо": Расулов, Осипенко, Рикардо, Касерес, Рубенс, Глебов, Чавес (Фомин, 72), Бителло(Маринкин 90+4), Артур Гомес (Маричаль, 77), Гладышев (Сергеев, 77), Тюкавин.
"Спартак": Максименко, Ву, Джику, Зобнин (Дмитриев, 83), Парада (Даку, 74), Умяров, Пруцев (Сорокин, 83), Жедсон Фернандеш (Денисов, 83), Солари (Полех, 63), Маркиньос, Угальде.
Предупреждения: Касерес, 37, Умяров, 45, Ву, 86, Даку, 90+7.
Удаление: Тюкавин, 72.