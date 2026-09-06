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Мостовой дебютирует за "Локомотив" в матче против "Балтики"

Новичок "Локомотива" Андрей Мостовой выйдет с первых минут на игру 7-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"
Новичок московского "Локомотива" Андрей Мостовой выйдет в стартовом составе на матч 7-го тура против "Балтики". Игра пройдет на "Ростех Арене" в Калининграде сегодня, 6 сентября, начало - в 20:45 по Москве.

Мостовой присоединился к "железнодорожникам" в пятницу, 4 сентября, перейдя из петербургского "Зенита" на правах аренды до конца нынешнего сезона.

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