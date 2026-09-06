Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Оренбург
2 - 2 2 2
АкронЗавершен
Динамо Мх
2 - 0 2 0
РодинаЗавершен
Динамо
2 - 1 2 1
СпартакЗавершен
Балтика
0 - 1 0 1
ЛокомотивЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Урал
2 - 0 2 0
КАМАЗЗавершен

Ивлев - о "Динамо": команда показала настрой, который можно назвать чемпионским

Александр Ивлев высоко оценил работу Сандро Шварца после победы "Динамо" над "Спартаком".
Фото: ФК "Динамо"
Председатель совета директоров бело-голубых отметил командные действия футболистов и назвал их настрой чемпионским.

- Вы видели, что это была действительно командная игра, несмотря на то, что было удаление, команда справилась, выстояла и показала тот настрой, который можно назвать чемпионским. Рассчитываем, что клуб будет дальше прогрессировать, будет лучше от игры к игре, - цитирует Ивлева "Матч ТВ".

Московское дерби завершилось волевой победой "Динамо" - 2:1. При этом заключительную часть встречи бело-голубые провели в меньшинстве после удаления Константина Тюкавина.

Победа позволила "Динамо" набрать 13 очков и подняться на третью строчку РПЛ. Следующую встречу команда проведёт 12 сентября дома с "Оренбургом".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится