Ивлев - о "Динамо": команда показала настрой, который можно назвать чемпионским

- Вы видели, что это была действительно командная игра, несмотря на то, что было удаление, команда справилась, выстояла и показала тот настрой, который можно назвать чемпионским. Рассчитываем, что клуб будет дальше прогрессировать, будет лучше от игры к игре, - цитирует Ивлева "Матч ТВ".
Московское дерби завершилось волевой победой "Динамо" - 2:1. При этом заключительную часть встречи бело-голубые провели в меньшинстве после удаления Константина Тюкавина.
Победа позволила "Динамо" набрать 13 очков и подняться на третью строчку РПЛ. Следующую встречу команда проведёт 12 сентября дома с "Оренбургом".