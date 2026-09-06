Победа "Нижнего Новгорода" на "Фиште" и успешная серия "Торпедо". Обзор 10-го тура Первой лиги

Встреча "Сочи" и "Нижнего Новгорода" была смещена по времени на два часа из-за задержки рейса с берегов Волги. На старте турнира команда Вадима Гаранина выиграла шесть матчей подряд, а у подопечных Игоря Осинькина была текущая серия из пяти побед подряд. Встреча двух команд, стремящихся вернуться в РПЛ, не изобиловала опасными моментами, в первом тайме можно вспомнить разве что удары Грулёва и Игнатова, которые заставили голкиперов вступить в игру.
В итоге гола пришлось ждать 76 минут - вышедший на замену Пополитов получил мяч от Соколова у угла штрафной площади и пробил по воротам, а рикошет стал фатальным для Дёгтева, который провёл свой последний матч за "Сочи" перед ожидаемым переходом в "Зенит". 0:1 - "барсы" уступают "Нижнему Новгороду", отставая от лидера на шесть очков.
"Торпедо" продлевает победную серию
Тур стартовал пятничным матчем в Иваново, куда пожаловало "Торпедо" с серией из трёх побед кряду с разницей мячей 9:0. Команда Александра Сторожука не стала откладывать дело в долгий ящик - на 19-й минуте Каштанов после заброса Юшина оставил мяч Берковскому, который в касание отправил мяч в цель. Пару моментов после этого было у самого Каштанова, а у противоположных ворот Солдатенко исправил собственную ошибку на выходе, отразив удар Помалюка. Второй гол гостей случился перед перерывом - Корнюшин прострелил с правого края на ближний угол вратарской, а Цыпченко с близкого расстояния попал в ближний угол.
Окончательно все вопросы автозаводцы сняли в середине второго тайма - Юшин получил мяч перед штрафной и с левой нанес отличный удар в дальний угол. Правда, хозяева смогли вскоре прервать сухую серию Солдатенко - Ищенко с левого края штрафной поразил дальний угол с рикошетом от штанги. Но тут же москвичи снова довели преимущество до крупного - Каштанов выбрался на ударную позицию по центру и пробил низом в правый от себя угол. 1:4 - "Торпедо" одерживает четвертую победу кряду и продолжает погоню за лидерами, "Текстильщик" же по-прежнему не выигрывает дома.
"Урал" был сильнее "КАМАЗа"
"Урал" в домашней встрече с "КАМАЗом" сумел оправдать статус фаворита, переиграв челнинцев достаточно уверенно. В середине первого тайма хозяева получили право на пенальти, назначение которого вызвало вопросы, однако Анисимов отметился сэйвом, взяв удар Сунгатулина с "точки". Однако "шмели" не расстроились и добились своего через 7 минут - Итало зацепился за мяч в чужой штрафной, а отскок подкараулил Боков.
Челнинцы особо на моменты не претендовали, лишь удар Шавеля имел хоть какую-то опасность. А команда Сергея Юрана свои шансы имела, не состоялся красивый гол Бондарева бисиклетой, зато случилдся рабочий гол вернувшегося после травмы Секулича, которому адресовал мяч игрок гостей Защепкин. 2:0 - "Урал" продлевает беспроигрышную серию до восьми матчей и сокращает отставание от второго места до четырёх очков при игре запасе, "КАМАЗ" же остается в зоне вылета.
"Велес" в меньшинстве не проиграл в Уфе
Один из лидеров турнира "Велес" гостил в Уфе и уже на 6-й минуте пропустил - Гонгадзе со штрафного с левой стороны нанес точный удар в дальний нижний угол. Гости пошли вперед активно, пару раз Беленов спас, но в середине первого тайма и ветеран был бессилен - после навеса с углового Тарасенко скинул мяч во вратарскую, а Колосков расстрелял цель. Правда, дальше пыл "Велеса" охладило удаление - Смирнов получил вторую желтую карточку и отправился отдыхать.
Впрочем, в середине второго тайма гости получили право на пенальти за игру рукой у соперника, однако Беленов уже во второй раз в этом сезоне взял 11-метровый, в этот раз парировав удар Шубина. Хозяева могли забить решающий гол с ещё одного штрафного, но в этом моменте успешно сыграл Купцов. 1:1 - обе команды продлевают свои беспроигрышные серии до четырёх матчей, "Велес" при этом остаётся на второй строчке.
Очередная неудача "Челябинска"
"Челябинск" продолжает лихорадить в начале сезона, в домашней матче с костромским "Спартаком" команда Романа Пилипчука неплохо давила в начале, однако зевнула момент в середине первого тайма - Караев вошел в штрафную с левого края после удачного единоборства Рубцова и пробил точно в дальний угол с рикошетом от штанги. Хозяева в первом тайме отметились штрафным в исполнении Гаджимурадова, но Гайдаш был начеку.
После перерыва уральцы продолжили давление, заставляя трудиться вратаря гостей, а в одном из моментов хозяева претендовали на пенальти, однако арбитр, к их негодованию, на "точку" не указал. 0:1 - "Спартак" после неудачи против "Торпедо" выиграл два подряд матча с минимальным счётом, а вот "Челябинск" не побеждает в пяти последних турах.
"Нефтехимик" обыграл в гостях "Енисей"
"Енисей" принимал на своём поле "Нефтехимик" с бэкграундом из пяти матчей без побед, и эта встреча позитива Сергею Ташуеву также не принесла. Первые полчаса команды раскачивались, после чего у Надольского возник шикарный момент, но Александр не переиграл в ближнем бою Исмагилова, а Хомуха после углового немного не попал в створ. Зато на 59-й минуте знатно попал метров с 30 Сухомлинов, снявший паутину с "девятки" ворот Опарина.
Если "Нефтехимик" забивает первым, то неизменно побеждает, так случилось и в Красноярске. Если Мукба и Бондарь упустили шансы закрепить успех, то на 90-й минуте два джокера Роберта Евдокимова всё-таки организовали второй мяч - Мусалов с правого фланга покатил в штрафную на Машукова, который реализовал свой момент. 0:2 - "Нефтехимик" впервые в сезоне забивает больше одного гола и поднимается в середину таблицы, а "Енисей" с шестью играми без побед уже ближе к зоне вылета.
Боевая ничья в Ярославле
"Шинник" принимал на своём поле серьезно буксующий "Ротор", и после малособытийного начала волгоградцы смогли открыть счёт - Хубулов метров с 23 нанес отличный удар в левый от себя угол. Хозяева отыгрались за 6 минут до перерыва - после прострела с левого фланга Порохов отдал на дальнюю штангу, а Гонгапшев с близкого расстояния расстрелял ворота гостей.
А уже после перерыва ярославцы вышли вперед, причём гол получился достаточно курьезным - Валиахметов навесил с правого фланга, а получился удар точно в дальний угол за шиворот Чагрову. Впрочем, волгоградцы смогли отыграться в концовке. Трошечкин на неделе уже был одной ногой в "Урале", но решил остаться в "Роторе", поразил цель после прострела Алиева и рикошета. 2:2 - "Шинник" не проигрывает в пяти последних матчах, у "Ротора" безвыигрышная серия такой же длительности.
"СКА-Хабаровск" проиграл и с новым тренером
"СКА-Хабаровск" с новым главным тренером Сергеем Жуковым гостил в Рощино у "Ленинградца" и открыл счёт на исходе четверти часа - Чирков замкнул подачу Мосина с углового с левого фланга. Хозяева взбодрились, не использовали пару хороших моментов, но зато Морозов отметился шедевральным ударом с дальней дистанции, а через некоторое время Емельянов вывел хозяев вперед, в падении отправив мяч в цель из пределов штрафной.
Уже после перерыва хозяева закрепили успех - после навеса с углового и скидки от соперника Бачинский головой расстрелял цель с метра. Следом уже под проливным дождём Максим был близок к дублю, перебросив Ботнаря, однако Мосин успел выбить мяч с ленточки. Дальневосточники в концовке реанимировали интригу - Коряна сбили в штрафной хозяев, а Моцпан уверенно реализовал пенальти, но на большее гостей не хватило. 3:2 - "СКА-Хабаровск" проигрывает и с новым тренером, по-прежнему замыкая турнирную таблицу, а "Ленинградец" отодвигается от опасной зоны.
"Волга" разгромила "Арсенал"
"Волга" в прошлом туре сумела не проиграть в гостях "Нижнему Новгороду", а домашняя игра против "Арсенала" сложилась для команды Алексея Тускаева ещё удачнее. Шакерову, конечно, пришлось спасать после удара в упор, а в ответной атаке уже Саплинов не переиграл Мелихова. Затем Костин пальнул с дальней дистанции, угодив точно в крестовину, а перед перерывом Саплинов после проникающей передачи Хашкулова был точен.
В середине второго тайма хозяева закрепили успех - удар Никитина после углового был явно неточным, но мяч попал в Магомедова и отскочил в ворота. Тут же туляки остались в меньшинстве - Кармаев получил вторую желтую карточку за свой фол, а с этого штрафного Саплинов идеально попал в ближний угол, установив окончательный счёт. 3:0 - "Волга" добивается первой победы после смены тренера, "Арсенал" же не выигрывает в трёх последних турах.