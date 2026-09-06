"Его вообще откуда привезли?" Радимов жёстко раскритиковал защитника "Спартака"

- Его вообще откуда привезли? Вообще не понимаю, как его вообще приволочь можно при такой игре. В Россию обычно берут легионеров, которые усиливают, ну или хотя бы добавляют какой-то строгости. По той игре, что я вижу, Касерес над ним издевается, Гладышев вообще с запасом лучший на его фоне, - цитирует Радимова "Матч ТВ".
Парада начал московское дерби в стартовом составе "Спартака" и был заменён на 75-й минуте. Красно-белые уступили "Динамо" со счётом 1:2.
Испанский защитник перебрался в московский клуб из "Алавеса" летом 2026 года. Трансфер 24-летнего футболиста обошёлся "Спартаку" в пять миллионов евро.