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В "Зените" заявили, что клуб намерен найти достойную замену Ракицкому

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев сообщил, что петербургский клуб продолжает поиски игрока на замену ушедшему защитнику Ярославу Ракицкому.
Фото: ФК "Зенит"
"Сергей Богданович [Семак] обращал внимание на то, что мы хотели бы найти достойную замену Ракицкому. Эти поиски не прекращаются. Но время до закрытия трансферного окна в конце августа еще есть. Варианты тоже есть. Когда они реализуются - вы узнаете в первых рядах", - цитирует Медведева Матч ТВ.

Защитник Ярослав Ракицкий перешел в "Зенит" зимой 2019 года из донецкого "Шахтера". Покинул украинец российский клуб в марте 2022 года. В общей сложности в составе сине-бело-голубых" Ракицкий провел 108 матчей, в которых забил 7 голов и отдал 11 результативных передач. Ярослав - четырехкратный чемпион России, двукратный обладатель Кубка России, а также один раз он становился победителем Суперкубка России.


Медведев Зенит Ракицкий
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