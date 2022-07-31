"В целом, исходя из счета, игра нам не удалась. На нее повлияли два быстрых пропущенных гола… Конечно, я верю, что "Оренбург" останется в премьер-лиге, ведь если не верить, для чего все это?!" — цитирует Малых ТАСС.
"Оренбург" с крупным счетом уступил "Спартаку" в матче третьего тура Российской Премьер-лиги, который проходил в Москве.
Красно-белые набрали 7 очков в трех матчах и занимают второе место в турнирной таблице – при равенстве очков с лидирующим в чемпионате "Зенитом" у питерцев лучше разница забитых и пропущенных мячей.
Малых – после поражения от "Спартака": верю, что "Оренбург" останется в РПЛ
Защитник "Оренбурга" Андрей Малых высказался о поражении команды от "Спартака" в третьем туре РПЛ (1:4).
Фото: ФК "Оренбург"