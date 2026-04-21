Погребняк дал прогноз на матч "Локомотива" и "Зенита"

"Действительно, очень серьезная вывеска и тяжелый выезд для "Зенита". Однако потенциал сине-бело-голубых такой большой, что именно в матчах с прямыми конкурентами они набирают наибольшее количество очков.
Так что я думаю, что подопечные Сергея Семака обыграют "Локомотив" в Москве", - сказал Погребняк "РБ Спорту".
В среду, 22 апреля, на "РЖД Арене" состоится матч в рамках 26-го тура чемпионата России между московским "Локомотивом" и петербургским "Зенитом". Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по московскому времени.
На данный момент сине-бело-голубые занимают первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 55 очков. "Железнодорожники" располагаются на третьей строчке с 48 баллами.