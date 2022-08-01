Ранее СМИ сообщили, что "Лукойл" планирует выкупить у Федуна стадион "Спартака" за 6 млрд рублей.
По информации источника, в настоящее время проводится аудит "Открытие Банк Арены" по поводу ее возможной продажи.
Сообщается, что продажа стадиона призвана помочь Федуну сохранить свои нынешние позиции в клубе. Отмечается, что владелец получит дополнительные средства, а также избавится от расходов на содержание спортсооружения и на внедрение на нем системы Fan ID.
Леонид Федун стал владельцем "Спартака" в 2004-м году. Чемпионом России при Федуне красно-белые стали в сезоне-2016/17. Суперкубок России "Спартак" выиграл в 2017 году. Кубок страны московский клуб завоевал в прошлом сезоне, обыграв в финале "Динамо" (2:1).
В трех турах Российской Премьер-лиги текущего сезона красно-белые набрали 7 очков. Накануне "Спартак" разгромил на своем поле "Оренбург" (4:1).
Источник: "СЭ"
Стала известна причина возможной продажи стадиона "Спартака"
Владелец "Спартака" Леонид Федун хочет продать "Открытие Банк Арену", чтобы сохранить нынешние позиции в клубе.
Фото: РПЛ