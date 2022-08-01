"Кокорин — талант поколения. Он один из лучших российских футболистов в истории. Такие игроки, как он, умеют делать на поле практически все. К сожалению, он не показал футбольному миру и 50% своего таланта. Жаль, что его карьера сложилась не самым лучшим образом", - цитирует Адвоката Sport24.
В прошедшем сезоне Александр Кокорин провел 7 матчей за "Фиорентину" во всех турнирах, не сумев отметиться результативными действиями. Последний раз форвард появлялся на поле в апреле. Всего в 2022-м году на счету Кокорина два матча, за которые он сыграл 21 минуту. Россиянин выступает за итальянский клуб с января прошлого года, но все еще не открыл счет голам за "фиалок".
Дик Адвокат: Кокорин - талант поколения. Один из лучших российских футболистов в истории
Экс-главный тренер "Зенита" и сборной России высоко оценил уровень форварда "Фиорентины" Александра Кокорина.
Фото: ФК "Фиорентина"