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Талалаев дал оценку голу Соболева в ворота "Балтики"

Главный тренер "Балтики" Андрей Талалаев оценил гол нападающего "Зенита" Александра Соболева в ворота калининградской команды.
Фото: ФК "Зенит"
"Это подчеркивает интеллектуальные способности Александра.
Многие его критикуют. Он абсолютно правильное решение принял. Он взял и начал перебрасывать", - сказал Талалаев "Матч ТВ".

В девятом туре Российской Премьер-Лиги петербургский "Зенит" одержал выездную победу над калининградской "Балтикой" со счетом 3:2. После девяти сыгранных туров действующий чемпион России располагается на пятой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 18 набранными очками в своем активе и отстает от лидирующего "Краснодара" на три балла.

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