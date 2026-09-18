Талалаев дал оценку голу Соболева в ворота "Балтики"

"Это подчеркивает интеллектуальные способности Александра.Многие его критикуют. Он абсолютно правильное решение принял. Он взял и начал перебрасывать", - сказал Талалаев "Матч ТВ".
В девятом туре Российской Премьер-Лиги петербургский "Зенит" одержал выездную победу над калининградской "Балтикой" со счетом 3:2. После девяти сыгранных туров действующий чемпион России располагается на пятой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 18 набранными очками в своем активе и отстает от лидирующего "Краснодара" на три балла.