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СМИ: "Динамо" не может договориться с "Монтерреем" о трансфере Монтеса. Переговоры зашли в тупик

"Динамо" и "Монтеррей" не могут прийти к согласию по условиям трансфера защитника Сесара Монтеса.
Фото: Getty Images
Как сообщает источник, "Динамо" не удается договориться с мексиканским клубом по сумме потенциального трансфера, поэтому переговоры застопорились.

Напомним, ранее стало известно, что "Динамо" ведет переговоры по трансферу игрока мексиканского "Монтеррея" Сесара Монтеса. Монтес является воспитанником "Монтеррея". Он выступает на позиции центрального защитника. В нынешнем сезоне он успел провести два матча в чемпионате Мексики, в которых не отмечался результативными действиями.

Кроме того, в активе Монтеса 23 матча в составе сборной Мексики, в которых он отличился одним голом. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 25-летнего защитника в 7 млн евро.

Источник: Sport24


Динамо Монтеррей
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