Ранее сегодня появилась информация, что подмосковный клуб принял решение расторгнуть контракт с Юраном. Сообщается, что специалисту уже объявили об отставке.
Черевченко возглавлял "Химки" с сентября 2020 по октябрь 2021 года, а также с ноября 2021 по февраль 2022 года.
"Впервые слышу, что Юран уходит. Я не вернусь в "Химки", если позовут обратно", - сказал Черевченко.
В минувшие выходные "Химки" в гостях обыграли "Торпедо" (3:1) в матче 4-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ). Подмосковный клуб в таблице чемпионата России занимает 7-е место (7 очков). В следующем матче химчане на своем поле примут "Ахмат".
Источник: Чемпионат
Черевченко: я не вернусь в "Химки"
Бывший главный тренер "Химок" Игорь Черевченко отреагировал на слухи об уходе нынешнего наставника подмосковного клуба Сергея Юрана.
Фото: РПЛ