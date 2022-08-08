Матчи Скрыть

Футбольная национальная лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Нефтехимик
2 - 2 2 2
РубинЗавершен
Балтика
1 - 0 1 0
Арсенал ТулаЗавершен
Сделать ставку

Черевченко: я не вернусь в "Химки"

Бывший главный тренер "Химок" Игорь Черевченко отреагировал на слухи об уходе нынешнего наставника подмосковного клуба Сергея Юрана.
Фото: РПЛ
Ранее сегодня появилась информация, что подмосковный клуб принял решение расторгнуть контракт с Юраном. Сообщается, что специалисту уже объявили об отставке.

Черевченко возглавлял "Химки" с сентября 2020 по октябрь 2021 года, а также с ноября 2021 по февраль 2022 года.

"Впервые слышу, что Юран уходит. Я не вернусь в "Химки", если позовут обратно", - сказал Черевченко.

В минувшие выходные "Химки" в гостях обыграли "Торпедо" (3:1) в матче 4-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ). Подмосковный клуб в таблице чемпионата России занимает 7-е место (7 очков). В следующем матче химчане на своем поле примут "Ахмат".

Источник: Чемпионат


Черевченко Химки Юран
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится

Последние новости

Rusfootball.info ищет ведущего новостной ленты
"Наверное, не хватает немного везения". Самошников - о результатах "Рубина" в Первой лиге
Бувач - о Скопинцеве: иногда он все-таки превращается в Скопиньо
Крыховяк поддержал решение Рыбуса не уезжать из России 1
Черевченко: я не вернусь в "Химки" 3
"Только Кениг - только победа!" Губернатор Калининградской области завел трибуны на матче "Балтики" (видео)
Слуцкий: Дзюба на этой неделе вместе с "Рубином" не тренировался 2
Агент Клаудиньо высказался о травме бразильца
Слуцкий: "Рубин" близок к тому, чтобы поймать свою игру и оптимальный состав 3
Ничья в Эль-Татарико, первая потеря "КАМАЗа" и поражение "Арсенала". Обзор 4-го тура Первой лиги
Источник назвал причину увольнения Юрана из "Химок" 11
"Балтика" в большинстве обыграла тульский "Арсенал" в матче Первой лиги
Йоканович: мы надеемся, что продление контракта придаст Скопинцеву мотивации стать еще лучше
Источник: Юран - кандидат на пост главного тренера "Урала" 3
Стало известно, кто может сменить Юрана в "Химках" 6
Скопинцев прокомментировал продление контракта с "Динамо"
СМИ: "Химки" могут расторгнуть контракт с Юраном 19
"Динамо" продлило контракт с Карапузовым
"Мы понимаем, что идем не на той позиции". С. Бакаев обратился к фанатам "Рубина" после ничьей с "Нефтехимиком" 3
Орлов - о матче с "Ахматом": уже вторая ничья на выезде. Это, конечно, не режим работы "Зенита" 5
"Динамо" объявило о продлении контракта со Скопинцевым до 2027 года
"Рубин" не смог обыграть "Нефтехимик" в результативном матче с удалением
Болельщики "Сочи" выбрали Макарчука лучшим игроком клуба в июле
Каррера: "Спартак" будет бороться с "Зенитом" за чемпионство. Об этом можно говорить с уверенностью 5
Депутат Терюшков: система Fan ID не заработала в полном объеме. Может быть, нужно ее отложить 11
"Уход легионеров - непростая ситуация, но это проблема "Динамо" и ФИФА". Варела прокомментировал свой отъезд 5
Болельщики "Зенита" назвали удаленного Одоевского лучшим игроком матча против "Ахмата" 2
Хачатурянц: игра "Спартака" радует глаз, самые положительные эмоции. Наконец-то попали в тренера 17
Умяров отреагировал на информацию о длительном восстановлении травмированного Мозеса
В РФС прокомментировали информацию о переговорах по товарищеским матчам сборной России 3
Все новости
-