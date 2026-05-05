Непомнящий прокомментировал увольнение Челестини из ЦСКА

- Тут просто накипело, решили освободить его. Для команды это пойдёт на пользу. Обычно происходит всплеск после радикальных изменений. Это может взбодрить, - передаёт слова Непомнящего Legalbet.
Швейцарец возглавлял красно-синих с июня 2025 года, однако весной команда серьёзно осложнила себе борьбу за высокие места в чемпионате.
Сейчас московский клуб занимает шестую позицию в таблице РПЛ, имея 45 очков за два тура до окончания сезона. Кроме того, армейцам предстоит матч со "Спартаком" в финале Пути регионов Кубка России.