Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Урал
0 - 1 0 1
ШинникЗавершен
Арсенал Тула
2 - 2 2 2
РоторЗавершен

Непомнящий прокомментировал увольнение Челестини из ЦСКА

Валерий Непомнящий поделился мнением об увольнении Фабио Челестини из ЦСКА.
Фото: ПФК ЦСКА
Тренер допустил, что кадровые перестановки способны эмоционально встряхнуть футболистов перед решающими матчами сезона.

- Тут просто накипело, решили освободить его. Для команды это пойдёт на пользу. Обычно происходит всплеск после радикальных изменений. Это может взбодрить, - передаёт слова Непомнящего Legalbet.

Швейцарец возглавлял красно-синих с июня 2025 года, однако весной команда серьёзно осложнила себе борьбу за высокие места в чемпионате.

Сейчас московский клуб занимает шестую позицию в таблице РПЛ, имея 45 очков за два тура до окончания сезона. Кроме того, армейцам предстоит матч со "Спартаком" в финале Пути регионов Кубка России.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится