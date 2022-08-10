- Почему Дзюба до сих пор без клуба? Я не знаю. Это знает только Артем. На мой взгляд, ему нужно поскорее найти команду и начать играть, чтобы не растерять форму и умения. Чем позже он начнет играть, тем сложнее будет набирать оптимальные кондиции и вернуться на прежний уровень, - передает слова Семина "РБ Спорт".
33-летний экс-нападающий сборной России Артем Дзюба в мае 2022 года объявил о своем уходе из петербургского "Зенита", с которым форвард не смог найти компромисса в вопросе обсуждения возможного продления контракта. Летом 2022 года футболист вел переговоры с различными зарубежными клубами, но ни один из них не согласился на запрашиваемую Дзюбой зарплату в размере 2 миллионов евро в год. Какое-то время нападающий поддерживал форму, тренируясь вместе с выступающим в Первой лиге "Рубином", однако уже покинул расположение казанцев.
"Ему нужно поскорее найти команду и начать играть". Семин - о ситуации с Дзюбой
Экс-главный тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал ситуацию с поиском нового клуба для экс-нападающего "Зенита" Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Зенит"