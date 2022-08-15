"Юран сам отказался от продолжения работы в "Химках"? Безусловно, это договоренность была и клуба, и Сергея Николаевича в том, что мы не нашли точек соприкосновения для подписания более продолжительных отношений, как это было в моем понимании", - цитирует функционера "СЭ".
Напомним, Юран покинул пост главного тренера "Химок" на прошлой неделе. Вместо него команду возглавил Николай Писарев. В первом матче под руководством нового специалиста химчане потерпели поражение от "Ахмата" со счетом 1:3 и опустились на девятое место в таблице Российской Премьер-лиги. 20 августа подмосковный коллектив на своем поле примет "Локомотив" в рамках 6-го тура чемпионата.
Терюшков ответил на вопрос, сам ли Юран захотел покинуть "Химки"
Член наблюдательного совета "Химок" Роман Терюшков высказался об уходе Сергея Юрана с поста главного тренера команды.
Фото: РПЛ