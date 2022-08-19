Терюшков предположил, как долго российских команд не будет в Европе

Депутат Госдумы РФ, член наблюдательного совета "Химок" Роман Терюшков считает, что российские клубы будут допущены до участия в еврокубках не раньше, чем через 5-10 лет.

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"Я все еще придерживаюсь позиции, что в течение 5-10 лет наши сборные и клубы не будут играть в Европе. ФИФА - швейцарская организация, зарегистрированная в юрисдикции Евросоюза, она будет выполнять их требования. Поэтому это отстранение может занять и лет 10. Хотя, может быть, и больше", - цитирует Терюшкова



Отметим, что ФИФА разрешила иностранным футболистами и тренерам приостанавливать контракты с российскими клубами до 30 июня 2023 года.



Из-за исключения российских команд из еврокубков был изменен формат Кубка России в сезоне-2022/23. Клубы РПЛ проведут групповой этап по аналогии с Лигой чемпионов, а плей-офф турнира пройдет по системе "double elimination". "Химки" попали в одну группу с "Краснодаром", " Напомним, в мае УЕФА отстранил российские клубы от еврокубков на сезон-2022/23. Также из турниров под эгидой УЕФА была исключена сборная России , национальная команда не смогла принять участие в Лиге наций."Я все еще придерживаюсь позиции, что в течение 5-10 лет наши сборные и клубы не будут играть в Европе. ФИФА - швейцарская организация, зарегистрированная в юрисдикции Евросоюза, она будет выполнять их требования. Поэтому это отстранение может занять и лет 10. Хотя, может быть, и больше", - цитирует Терюшкова РБ Спорт Отметим, что ФИФА разрешила иностранным футболистами и тренерам приостанавливать контракты с российскими клубами до 30 июня 2023 года.Из-за исключения российских команд из еврокубков был изменен формат Кубка России в сезоне-2022/23. Клубы РПЛ проведут групповой этап по аналогии с Лигой чемпионов, а плей-офф турнира пройдет по системе "double elimination". "Химки" попали в одну группу с "Краснодаром", " Локомотивом " и "Пари НН".