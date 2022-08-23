По данным источника, Степанов прямо сейчас уже находится в расположении "Сочи". Он должен подписать контракт с клубом на три сезона.
Данил Степанов является воспитанником академии "Рубина". Летом прошлого года казанцы отпустили Степанова в аренду в "Арсенал". В январе туляки оформили полноценный трансфер защитника.
В прошедшем сезоне Степанов провел 28 матчей в РПЛ, в которых забил один гол и отдал четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 2 млн евро.
Источник: "Чемпионат"
СМИ: защитник "Арсенала" Степанов находится в расположении "Сочи". Он подпишет контракт на три года
Защитник тульского "Арсенала" Данил Степанов в ближайшее время станет игроком "Сочи".
Фото: РПЛ