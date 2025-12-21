"Саша просто не попадает в нить игры. Он старается — в этом ему точно не откажешь. Но не ладится. Причём не только у него: у того же Кассьерры в этом году получается не лучше", - сказал Аршавин в интервью "Фонтанке".
В сезоне-2025/26 Александр Соболев провел за петербургский "Зенит" во всех турнирах 23 матча и записал на свой счет 5+2 по системе "гол+пас". Контракт форварда с клубом рассчитан до июня 2027 года.
После 18 сыгранных туров команда Сергея Семака занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России с 39 набранными очками в своем активе.
"Просто не попадает в нить игры". В "Зените" оценили выступления Соболева
Заместитель председателя правления по спортивному развитию "Зенита" Андрей Аршавин оценил игру Александра Соболева.
