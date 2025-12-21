Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Астон Вилла
19:30
Манчестер ЮнайтедНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Жирона
16:00
АтлетикоНе начат
Вильярреал
18:15
БарселонаНе начат
Эльче
20:30
Райо ВальеканоНе начат
Бетис
23:00
ХетафеНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Кальяри
14:30
ПизаНе начат
Сассуоло
17:00
ТориноНе начат
Фиорентина
20:00
УдинезеНе начат
Дженоа
22:45
АталантаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Майнц
17:30
Санкт-ПаулиНе начат
Хайденхайм
19:30
БаварияНе начат

"Просто не попадает в нить игры". В "Зените" оценили выступления Соболева

Заместитель председателя правления по спортивному развитию "Зенита" Андрей Аршавин оценил игру Александра Соболева.
Фото: ФК "Зенит"
"Саша просто не попадает в нить игры. Он старается — в этом ему точно не откажешь. Но не ладится. Причём не только у него: у того же Кассьерры в этом году получается не лучше", - сказал Аршавин в интервью "Фонтанке".

В сезоне-2025/26 Александр Соболев провел за петербургский "Зенит" во всех турнирах 23 матча и записал на свой счет 5+2 по системе "гол+пас". Контракт форварда с клубом рассчитан до июня 2027 года.

После 18 сыгранных туров команда Сергея Семака занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России с 39 набранными очками в своем активе.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится