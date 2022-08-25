Напомним, ранее сообщалось, что Никола Моро перейдет в "Болонью" на правах аренды до конца сезона. У итальянского клуба будет право выкупа на футболиста за 6 млн евро. Вчера, 24 августа хорватский полузащитник прилетел в Италию, чтобы пройти медосмотр перед завершением сделки.
Никола Моро выступает за "Динамо" с августа 2020 года. В нынешнем сезоне полузащитник сыграл шесть матчей за бело-голубых, в которых отметился двумя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 9 млн евро. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2025 года.
"Динамо" после 6 туров занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. В активе бело-голубых 12 набранных очков. В последнем туре команда Славиши Йокановича на своем поле переиграла в московском дерби "Спартак" (1:0).
Источник: СЭ
СМИ: "Болонья" сегодня объявит о переходе Моро
Сегодня ожидается официальное объявление о переходе Николы Моро из "Динамо" в "Болоньи".
Фото: РПЛ