По информации источника, сделка была полностью согласована, но игрок провалил медосмотр перед подписанием контракта.
Защитник Илья Самошников выступает за "Рубин" с 2020 года. Его контракт с казанцами рассчитан до июня 2023 года. В текущем сезоне в Первой лиге 24-летний игрок провел 6 матчей, в которых отметился 2 голевыми передачами. В общей сложности за "Рубин" Илья сыграл в 65 матчах, на его счету 3 гола и 4 результативные передачи.
Источник: Чемпионат
СМИ: переход Самошникова из "Рубина" в "Динамо" сорвался
Переход защитника Ильи Самошникова из "Рубина" в "Динамо" сорвался.
Фото: РПЛ