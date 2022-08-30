"Кофрие ушёл? Очень грустно!" - цитирует Джикию "Чемпионат".
Напомним, "Спартак" вчера объявил об уходе Кофрие на правах аренды в "Клермон". Бельгиец проведет в составе французского клуба весь остаток текущего сезона.
Максимилиано Кофрие выступал за "Спартак" с лета прошлого года. Защитник провел за красно-белых 26 матчей во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей и тремя красными карточками. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость бельгийца в 900 тысяч евро. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2025 года.
Джикия: Кофрие ушел? Очень грустно!
Защитник "Спартака" Георгий Джикия прокомментировал уход Максимилиано Кофрие из клуба.
Фото: РПЛ