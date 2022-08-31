- Плохо, если трансфер Захаряна в "Челси" сорвется. Такой шанс выпадает не каждый день. Футболисты должны стремиться в лучшие чемпионаты. Но у Арсена в любом случае большое будущее, - передает слова Семина Sport24.
Ранее появилась информация, что возможный трансфер 19-летнего полузащитника московского "Динамо" Арсена Захаряна в лондонский "Челси" с высокой вероятностью может сорваться из-за того, что английский клуб не может гарантировать получение суммы трансферной компенсации за игрока бело-голубыми, поскольку в Англии принято переводить деньги через национальную федерацию, которая может заморозить платеж.
Семин: плохо, если трансфер Захаряна в "Челси" сорвется. Но у Арсена в любом случае большое будущее
Экс-главный тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал ситуацию с возможным переходом в лондонский "Челси" полузащитника московского "Динамо" Арсена Захаряна.
Фото: РПЛ