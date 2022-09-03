- Это 500-процентное нарушение правил, очевидная ошибка судьи и ВАР. Случись это в центре поля - это было бы нарушение, - передает слова Хусаинова ТАСС.
На 32 минуте матча 8 тура Российской премьер-лиги "Динамо" - "Урал" (2:1) при счете 0:0 в штрафной площади бело-голубых произошел эпизод борьбы за верховой мяч, в котором центральный защитник московского клуба Саба Сазонов не позволил выпрыгнуть защитнику гостей Эмерсону. Главный рефери Виталий Мешков продолжил игру и не получил подсказки об ошибке со стороны ВАР Алексея Амелина.
Хусаинов - об эпизоде в штрафной "Динамо": 500-процентное нарушение правил, очевидная ошибка судьи и ВАР
Экс-арбитр ФИФА Сергей Хусаинов прокомментировал эпизод из матча 8 тура РПЛ "Динамо" - "Урал" (2:1) с возможным назначением пенальти, произошедший на 32 минуте игры.
Фото: ТАСС