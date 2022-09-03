Хусаинов - об эпизоде в штрафной "Динамо": 500-процентное нарушение правил, очевидная ошибка судьи и ВАР

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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Крылья Советов
15:00
ЦСКАНе начат
П1 3.2X 3.6П2 2.23
Локомотив
17:30
АхматНе начат
П1 2.3X 3.45П2 3.15
Спартак
20:00
ЗенитНе начат
П1 3.75X 3.85П2 1.95

Футбольная национальная лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Енисей
0 - 0 0 0
СКА-Хабаровск1 тайм
П1 2.15X 2.45П2 4.4
Родина
16:00
Краснодар-2Не начат
КАМАЗ
17:00
БалтикаНе начат
П1 3.1X 3.45П2 2.23
Волга Ул
17:00
ВелесНе начат
П1 2.41X 3.35П2 2.9
Нефтехимик
18:00
ШинникНе начат
П1 2.1X 3.5П2 3.35
Рубин
18:00
АланияНе начат
П1 2X 3.6П2 3.55
Динамо
18:00
АкронНе начат
П1 2.11X 3.4П2 3.4
Кубань
19:00
ВолгарьНе начат
П1 2.5X 3.25П2 2.85

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Брайтон
16:00
Лестер СитиНе начат
П1 1.88X 3.6П2 4.3
Манчестер Юнайтед
18:30
АрсеналНе начат
П1 2.6X 3.5П2 2.7

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2021/22
Осасуна
15:00
Райо ВальеканоНе начат
П1 2.07X 3.25П2 4
Атлетик
17:15
ЭспаньолНе начат
П1 1.52X 4.3П2 6.8
Вильярреал
19:30
ЭльчеНе начат
П1 1.35X 5.4П2 9
Валенсия
22:00
ХетафеНе начат
П1 1.95X 3.25П2 4.6

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2021/22
Кремонезе
13:30
СассуолоНе начат
П1 2.9X 3.6П2 2.41
Специя
16:00
БолоньяНе начат
П1 3.1X 3.35П2 2.38
Верона
19:00
СампдорияНе начат
П1 2.23X 3.4П2 3.35
Удинезе
21:45
РомаНе начат
П1 3.65X 3.55П2 2.07

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Аугсбург
16:30
ГеркусНе начат
П1 2.5X 3.4П2 2.9
Боруссия М
18:30
МайнцНе начат
П1 2.32X 3.65П2 3

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Монпелье
14:00
ЛилльНе начат
П1 3.4X 3.7П2 2.1
Аяччо
16:00
ЛорьянНе начат
П1 2.5X 3.15П2 3.1
Клермон
16:00
ТулузаНе начат
П1 3X 3.4П2 2.42
Брест
16:00
СтрасбурНе начат
П1 2.55X 3.4П2 2.8
Реймс
16:00
ЛансНе начат
П1 3.1X 3.5П2 2.31
Труа
18:05
РеннНе начат
П1 3.95X 3.8П2 1.9
Ницца
21:45
МонакоНе начат
П1 2.85X 3.6П2 2.42
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Хусаинов - об эпизоде в штрафной "Динамо": 500-процентное нарушение правил, очевидная ошибка судьи и ВАР

Экс-арбитр ФИФА Сергей Хусаинов прокомментировал эпизод из матча 8 тура РПЛ "Динамо" - "Урал" (2:1) с возможным назначением пенальти, произошедший на 32 минуте игры.
Фото: ТАСС
- Это 500-процентное нарушение правил, очевидная ошибка судьи и ВАР. Случись это в центре поля - это было бы нарушение, - передает слова Хусаинова ТАСС.

На 32 минуте матча 8 тура Российской премьер-лиги "Динамо" - "Урал" (2:1) при счете 0:0 в штрафной площади бело-голубых произошел эпизод борьбы за верховой мяч, в котором центральный защитник московского клуба Саба Сазонов не позволил выпрыгнуть защитнику гостей Эмерсону. Главный рефери Виталий Мешков продолжил игру и не получил подсказки об ошибке со стороны ВАР Алексея Амелина.


Динамо Урал Хусаинов
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