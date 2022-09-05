"Не исключаю возможности смены генерального директора. Решение будет приниматься на совете учредителей. Заседание состоится на этой неделе, а какое решение будет принято — зависит от совета. Думаю, вопрос о смене гендиректора будет в повестке дня", — приводит слова Терюшкова ТАСС.
Ранее в СМИ появилась информация, что вслед за увольнением Николая Писарева с поста главного тренера "Химок" в клубе может смениться генеральный директор и глава селекционного отдела. Сообщалось, что основные кандидаты на должность гендиректора – Владимир Габулов и Александр Зайцев, которые занимали этот пост ранее.
Напомним, "Химки" во второй раз менее чем за месяц сменили тренера. После четвертого тура подмосковный коллектив покинул Сергей Юран, 10 августа стало известно о назначении на освободившуюся должность Николая Писарева. Специалист проработал в команде меньше месяца и ушел после поражения от "Краснодара". На данный момент наставником химчан является Спартак Гогниев.
"Химки": можем поднять вопрос о смене гендиректора на совете учредителей
Член наблюдательного совета "Химок" Роман Терюшков высказался о вероятности смены генерального директора клуба.
Фото: ТАСС