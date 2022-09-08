Как сообщает источник, клубы ведут переговоры последние несколько дней и приближаются к сделке. "Спартак" предложил екатеринбуржцам аренду Гаджимурадова с правом выкупа. При этом существует вероятность, что клубам не хватит времени в это трансферное окно, поскольку оно закрывается уже сегодня.
Рамазан Гаджимурадов выступает за "Урал" с января прошлого года. С того момента полузащитник провел 46 матчей в составе команды, в которых забил 4 мяча и отдал 4 результативные передачи. В нынешнем сезоне на его счету семь выходов на поле без результативных действий.
Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Гаджимурадова в 700 тысяч евро. Его контракт с "Уралом" рассчитан до лета следующего года. Ранее Рамазан играл за "Велес" и "СКА-Хабаровск".
Источник: "Чемпионат"
СМИ: "Спартак" хочет взять в аренду Гаджимурадова из "Урала"
"Спартак" пытается договориться об аренде полузащитника "Урала" Рамазана Гаджимурадова.
Фото: РПЛ