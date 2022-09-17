- Два удаления Фернандеса в РПЛ - часть адаптации. Но обе красные карточки, которые он получил, на мой взгляд, не до конца по делу. Я не уверен, что эти 4 желтые карточки, из которых сложилось 2 удаления, действительно справедливы. Роберто растет, мы должны помогать ему. Когда Карасев показал Фернандесу вторую желтую, я сказал ему: "Он сделал 2 фола - ты дал 2 желтые карточки. На мне был фол, соперник не получил". Но надо быть осторожным. Арбитры - тоже люди, которые могут делать ошибки, - передает слова Лаксальта "Чемпионат".
Московское "Динамо" уступило на своем поле петербургскому "Зениту" со счетом 0:2 в матче 10 тура Российской премьер-лиги, забитые мячи сине-бело-голубых на счету атакующих полузащитников Андрея Мостового и Густаво Мантуана. На 64 минуте игры при счете 0:1 получил вторую желтую карточку и был удален с поля центральный защитник бело-голубых Роберто Фернандес, для которого захват руками нападающего Ивана Сергеева со срывом перспективной атаки, ставший причиной второго предупреждения, был вторым нарушением в матче. Это удаление стало для Фернандеса вторым в семи матчах РПЛ за "Динамо" - ранее он получил две желтых карточки в выездной встрече 7 тура с "Пари НН" (2:2).
Лаксальт рассказал о своих словах Карасеву после удаления Фернандеса в матче "Динамо" - "Зенит"
Левый защитник "Динамо" Диего Лаксальт прокомментировал удаление центрального защитника Роберто Фернандеса в матче 10 тура РПЛ с "Зенитом" (0:2).
Фото: ФК "Динамо"