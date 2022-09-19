Как сообщает источник, в ближайшее время грозненский клуб объявит имя нового главного тренера.
В начале сентября пост главного тренера "Ахмата" покинул Андрей Талалаев. Готовить команду к матчам стал Нагайцев. Во главе грозненцев он провел два матча: проиграл в Кубке России "Динамо" (1:2) и обыграл "Урал" (2:1) в чемпионате России.
"Ахмат" в таблице Российской Премьер-лиги (РПЛ) занимает 8-е место, набрав в 10 матчах 14 очков.
В следующем туре чемпионата России грозненский клуб на своем поле примет московское "Динамо" 2 октября.
Источник: Metaratings
СМИ: Нагайцев покинул "Ахмат" вместе со своим штабом
Старший тренер "Ахмата" Юрий Нагайцев покинул грозненский клуб вместе со своим штабом.
Фото: ФК "Ахмат"