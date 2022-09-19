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СМИ: Нагайцев покинул "Ахмат" вместе со своим штабом

Старший тренер "Ахмата" Юрий Нагайцев покинул грозненский клуб вместе со своим штабом.
Фото: ФК "Ахмат"
Как сообщает источник, в ближайшее время грозненский клуб объявит имя нового главного тренера.

В начале сентября пост главного тренера "Ахмата" покинул Андрей Талалаев. Готовить команду к матчам стал Нагайцев. Во главе грозненцев он провел два матча: проиграл в Кубке России "Динамо" (1:2) и обыграл "Урал" (2:1) в чемпионате России.

"Ахмат" в таблице Российской Премьер-лиги (РПЛ) занимает 8-е место, набрав в 10 матчах 14 очков.

В следующем туре чемпионата России грозненский клуб на своем поле примет московское "Динамо" 2 октября.

Источник: Metaratings


Ахмат
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