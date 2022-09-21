"Нас не будет на Евро? Вопрос не ко мне. Конечно, расстроены. Мы хотим играть в футбол. На настроение сильно пока не повлияло, осознаем позже. Это было ожидаемо", - приводит слова Чалова Sport24.
Напомним, ранее ФИФА и УЕФА отстранили все российские команды от участия в турнирах под эгидой организаций. В связи с этим клубы не могут принимать участия в еврокубках, а национальная команда не смогла сыграть в стыковых матчах за право пробиться на ЧМ-2022. Кроме того, сборную России отстранили от участия в Лиге наций и жеребьевке отборочного этапа Чемпионата Европы, который состоится в 2024 году.
Чалов - об отстранении сборной: конечно, расстроены. Мы хотим играть в футбол
Форвард ЦСКА Федор Чалов прокомментировал отстранение сборной России от международных турниров.
Фото: РФС