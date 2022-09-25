"Правда ли, что трансфер был заблокирован из-за того, что Ла Лига сказала, что им не рекомендовано подписывать русских игроков? Да, было такое. Уже где-то 80 процентов было готово. Наверное, оставалось только обсудить детали контракта с "Валенсией". Когда сказали, что на их чемпионат будут плохо влиять русские игроки, я уже понял, что, видимо, не получится, переключился, отпустил это", - приводит слова Баринова "СЭ".
Напомним, в этом году появилась информация, что в услугах Дмитрия Баринова заинтересована "Валенсия". Сообщалось, что на приобретении россиянина настаивал лично главный тренер "летучих мышей" Пепе Бордалас. Однако летом Бордалас был уволен и его сменил Дженнаро Гаттузо. Несмотря на это сам Баринов и его агент сообщали, что испанский клуб продолжает проявлять интерес и переговоры ведутся.
В нынешнем сезоне капитан "Локомотива" провел 11 матчей за клуб во всех турнирах, в которых не отмечался результативными действиями. Его контракт с клубом рассчитан до лета следующего года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в 11 млн евро.
Баринов: трансфер в "Валенсию" заблокировали из-за того, что Ла Лига рекомендовала не подписывать русских игроков
Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов рассказал, почему сорвался его переход в "Валенсию".
Фото: РПЛ