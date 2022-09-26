- У меня сразу возникает вопрос: для чего назначили человека? Каких футболистов он будет искать для команды? Если речь идет о легионерах, то кто сейчас поедет в Россию? Я просто не вижу смысла в сложившейся ситуации брать иностранца на должность спортивного директора отечественного топ-клуба. Мы видим, что сборную страны не допустили к участию в отборочном этапе Евро-2024. Следовательно, аналогичная судьба ждет и команды в еврокубках. Тогда проще было бы поставить латиноамериканца, учитывая, сколько спортсменов сейчас едет оттуда, или россиянина, - передает слова Юрана RT.
Сегодня официальный телеграм-канал московского "Спартака" объявил о назначении на должность спортивного директора красно-белых 52-летнего англичанина Пола Эшуорта, который в сезоне-2004/2005 занимал аналогичную должность в "Ростове", а также в течение месяца исполнял в донском клубе обязанности главного тренера. Предыдущим местом работы Эшуорта является английский "Брайтон", в котором он занимал пост технического директора, до этого специалист работал в роли исполнительного директора и исполняющего обязанности главного тренера в казахстанской "Астане". Прежним спортивным директором "Спартака" был итальянец Лука Каттани, покинувший клуб в июле 2022 года.
Официально: Пол Эшуорт - новый спортивный директор "Спартака"
Матыцын объяснил, почему "Спартак" назначил Эшуорта спортивным директором
Юран - о спортдиректоре Эшуорте: для чего его назначили, каких футболистов он будет искать для "Спартака"?
Экс-нападающий "Спартака" Сергей Юран прокомментировал назначение на пост спортивного директора красно-белых англичанина Пола Эшуорта.
Фото: "Чемпионат"