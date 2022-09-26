В среду, 28 сентября, "Химки" на своем поле примут "Локомотив" в 3-м туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Стартовый свисток на "Арене Химки" прозвучит в 17:30 мск.
21 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации.
"У нас повестки вручаются в военкоматах. Работа ведется не на стадионах и не в местах массового скопления, а через традиционные способы донесения повесток. Поэтому никаких мероприятий на футбольном стадионе у нас точно никто не планировал и планировать, думаю, не будет", - цитирует Терюшкова РБ Спорт.
"Химки" после 10-ти туров Российской Премьер-лиги (РПЛ) занимают 13-е место. Красно-черные имеют в своем активе 8 очков. В последнем перед международной паузой матче подмосковный клуб проиграл в гостях "Краснодару" (1:3).
В 11-м туре чемпионата России "Химки" дома встретятся с ЦСКА.
Терюшков рассказал, могут ли болельщикам вручить повестки на ближайшем матче "Химок"
Член наблюдательного совета "Химок" Роман Терюшков прокомментировал возможность вручения повесток посетителям ближайшего матча химчан.
Фото: РИА Новости