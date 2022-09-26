Семин приходил на пост главного тренера "Локо" 4 раза. Со столичным клубом он выиграл три чемпионских титула, шесть Кубков и три Суперкубка России.
Последним местом работы Юрия Семина был "Ростов". 74-летний специалист возглавлял донской клуб с августа по сентябрь 2021 года.
"Возглавить "Локомотив"? Провокационные вопросы. Пускай они обращаются, а мы подумаем", - цитирует Семина "Матч ТВ".
"Локо" со счетом 0:1 уступил "Спартаку" в последнем матче. После 10-ти туров Российской Премьер-лиги москвичи занимают 12-е место в таблице чемпионата России, имея в своем активе 9 очков. От зоны стыковых матчей москвичей отделяет всего 1 очко. В Кубке России "железнодорожники" в 2-х матчах набрали 2 очка - "Локо" проиграл "Пари НН" (0:2) и по пенальти победил "Краснодар" (2:2, 3:1).
"Провокационные вопросы". Семин - о возможном возвращении в "Локомотив"
Бывший главный тренер "Локомотива" ответил на вопрос, готов ли он снова возглавить "железнодорожников".
Фото: РПЛ