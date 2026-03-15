Футболист "Сочи" ответил на разговоры о возможном вылете из РПЛ

Защитник "Сочи" Кирилл Заика высказался после матча 21-го тура РПЛ с "Краснодаром" (1:2).

- Игра уже более менее получше, чем было. Были похоже на команду - это уже радует. Можно по-разному проигрывать, но лучше так.- Не было. Просто собрались все вместе, пообщались, что так продолжаться не может, нужно включаться и относиться серьёзнее.- Не хотелось бы этого касаться. Хочется обратить внимание на свои действия. Наверное, там был пенальти, дали повод.- Даже не читаю, не слушаю никого. В коллектив разлад это не вносит.- Если её нет, то смысл выходить на поле? Выходим, бьемся за клуб, лицо свое сохранить.- В принципе, не удивили. Играют так, как играли. Хорошие исполнители, которые могут в любой момент решить. Не всегда чемпионская команда может выдавать свой максимум. Они выиграли. Значит, заслужили это.