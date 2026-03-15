Сочи
1 - 2 1 2
КраснодарЗавершен
Зенит
2 - 0 2 0
СпартакЗавершен
Ростов
0 - 1 0 1
ДинамоЗавершен
Балтика
1 - 0 1 0
ЦСКАЗавершен

СКА-Хабаровск
2 - 2 2 2
РодинаЗавершен
КАМАЗ
1 - 1 1 1
РоторЗавершен
Факел
0 - 0 0 0
ЧерноморецЗавершен
Спартак Кострома
1 - 1 1 1
ЧайкаЗавершен

Футболист "Сочи" ответил на разговоры о возможном вылете из РПЛ

Защитник "Сочи" Кирилл Заика высказался после матча 21-го тура РПЛ с "Краснодаром" (1:2).
Фото: ФК "Сочи"
- Как вам игра?

- Игра уже более менее получше, чем было. Были похоже на команду - это уже радует. Можно по-разному проигрывать, но лучше так.

- Были серьезные разговоры внутри?

- Не было. Просто собрались все вместе, пообщались, что так продолжаться не может, нужно включаться и относиться серьёзнее.

- В каком туре судейские скандалы. Привыкаешь к этому?

- Не хотелось бы этого касаться. Хочется обратить внимание на свои действия. Наверное, там был пенальти, дали повод.

- Многие говорят, что "Сочи" уже вылетел.

- Даже не читаю, не слушаю никого. В коллектив разлад это не вносит.

- Есть ли вера, что можете остаться в РПЛ?

- Если её нет, то смысл выходить на поле? Выходим, бьемся за клуб, лицо свое сохранить.

- Как вам "Краснодар"? Удивил чемпион?

- В принципе, не удивили. Играют так, как играли. Хорошие исполнители, которые могут в любой момент решить. Не всегда чемпионская команда может выдавать свой максимум. Они выиграли. Значит, заслужили это.

