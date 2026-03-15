- Как вам игра?
- Игра уже более менее получше, чем было. Были похоже на команду - это уже радует. Можно по-разному проигрывать, но лучше так.
- Были серьезные разговоры внутри?
- Не было. Просто собрались все вместе, пообщались, что так продолжаться не может, нужно включаться и относиться серьёзнее.
- В каком туре судейские скандалы. Привыкаешь к этому?
- Не хотелось бы этого касаться. Хочется обратить внимание на свои действия. Наверное, там был пенальти, дали повод.
- Многие говорят, что "Сочи" уже вылетел.
- Даже не читаю, не слушаю никого. В коллектив разлад это не вносит.
- Есть ли вера, что можете остаться в РПЛ?
- Если её нет, то смысл выходить на поле? Выходим, бьемся за клуб, лицо свое сохранить.
- Как вам "Краснодар"? Удивил чемпион?
- В принципе, не удивили. Играют так, как играли. Хорошие исполнители, которые могут в любой момент решить. Не всегда чемпионская команда может выдавать свой максимум. Они выиграли. Значит, заслужили это.
Футболист "Сочи" ответил на разговоры о возможном вылете из РПЛ
Защитник "Сочи" Кирилл Заика высказался после матча 21-го тура РПЛ с "Краснодаром" (1:2).
