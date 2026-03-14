- Почему тяжело сложился матч с последней командой чемпионата?
- То, что они внизу, - это ничего не значит. Со всеми играть тяжело. В целом, победа заслуженная. Много было моментов, которые нужно было реализовывать.
- Первый тайм "Зенита" смотрели? Как вам игра вашего прямого конкурента?
- Без комментариев.
- С чем связан такой рестарт чемпионата? Сейчас тяжёлая победа, поражение от "Рубина", поражение от ЦСКА.
- Не знаю. В двух словах я это не объясню, - сказал игрок корреспонденту Rusfootball.info
Черников - после победы над "Сочи": то, что они внизу таблицы, ничего не значит
Полузащитник "Краснодара" Александр Черников высказался по итогам матча 21-го тура чемпионата России с "Сочи" (2:1).
