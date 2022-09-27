"Для "Спартака" матч против "Зенита" всегда важный. Не имеет значения, чемпионат это или кубок. "Спартак" может пытаться победить. Это нелегко, но и не невозможно", - цитирует Камоцци "СЭ".
Напомним, "Спартак" встретится с "Зенитом" в рамках 3-го тура группового этапа Кубка России. Матч пройдет на "Открытие Арене" в Москве в четверг, 29 сентября.
Перед началом встречи "Спартак" лидирует в группе B Пути РПЛ Кубка России, набрав 6 очков в двух встречах. Красно-белые ранее обыграли "Крылья Советов" (1:0) и "Факел" (3:0). Петербуржцы отстают от соперника на три очка.
Камоцци: "Спартак" может попытаться победить "Зенит". Это не невозможно
Экс-советник руководства "Спартака" поделился ожиданиями от матча между "Спартаком" и "Зенитом" в Кубке России.
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