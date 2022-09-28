Обляков был заменен на 37-й минуте из-за травмы.
"Ничего серьезного. Увидимся в Химках, я надеюсь", - заявил Обляков.
Свой следующий матч ЦСКА проведет в субботу, 1 октября. В гостях армейцы встретятся с "Химками". Стартовый свисток в игре 11-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) прозвучит в 16:30 мск.
Полузащитник Иван Обляков в нынешнем сезоне провел в составе ЦСКА 12 матчей, на его счету 1 забитый мяч и 2 результативные передачи.
ЦСКА единолично возглавляет таблицу группы D Кубка России, набрав в 3-х матчах 9 очков.
Источник: РИА Новости
"Ничего серьезного". Обляков рассказал о повреждении в матче с "Сочи"
Полузащитник ЦСКА Иван Обляков поделился подробностями о своем повреждении, которое он получил в матче 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России против "Сочи" (1:2).
Фото: ПФК ЦСКА