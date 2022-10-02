"Леонид Арнольдович живет "Спартаком". Я уверен, что Леонид Арнольдович заслуживал выиграть больше трофеев со "Спартаком". Учитывая, сколько он сделал для клуба, он достоин большего", - приводит слова Литвинова "РБ Спорт".
Напомним, летом этого года "Лукойл" выкупил полный пакет акций "Спартака" вместе со стадионом клуба. В связи с этим Леонид Федун покинул руководящий пост в "Спартаке". Он был владельцем команды с 2004 года. За это время красно-белые по разу становились победителями РПЛ, Кубка России и Суперкубка России.
После 10 туров текущего сезона "Спартак" пока занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. В активе команды Гильермо Абаскаля 19 набранных очков.
Литвинов: Федун заслуживал выиграть больше трофеев со "Спартаком"
Полузащитник "Спартака" Руслан Литвинов считает, что экс-президент клуба Леонид Федун заслуживал получить большее трофеев за время работы в клубе.
Фото: ФК "Спартак"