"Переговоры с клубом РПЛ продолжаются, ничего не приостанавливалось. Просто чемпионат только возобновился, из-за чего все более затяжно немного. Но работа может возобновиться после любого тура", - приводит слова Юрана Матч ТВ.
В начале нового сезона РПЛ Юран со скандалом покинул "Химки", после чего подмосковную команду недолго тренировал Николай Писарев, которого сменил Спартак Гогниев.
Ранее Юран заявил, что встречался с бывшим спортивным директором "Спартака" Лукой Каттани перед тем, как красно-белые объявили о назначении Гильермо Абаскаля
В РПЛ прошло 11 туров. Единоличным лидером является "Зенит" (29 очков). На 6 баллов петербуржцы опережают ближайшего преследователя - московский ЦСКА (23 очка).
"Работа может возобновиться после любого тура". Юран сообщил, что ведет переговоры с клубом РПЛ
Бывший главный тренер "Химок" Сергей Юран рассказал, что продолжает вести переговоры с одним из клубов Российской Премьер-лиги (РПЛ).
Фото: ФК "Химки"