Гогниев возглавил подмосковный клуб в сентябре. Под его руководством в РПЛ химчане в 4-х матчах 1 раз сыграли вничью, а также потерпели 3 поражения. В Кубке России "Химки" вместе с Гогниевым разгромно проиграли "Локомотиву" (0:5), а также по пенальти уступили "Пари НН".
"У Гогниева есть кредит доверия. Мы договорились, что он будет строить новый формат игры команды. Интересную, атакующую игру, которую будет приятно смотреть болельщикам. У Гогниева точно есть время до зимней паузы", - цитирует Терюшкова Sport24.
Ближайший матч "Химки" проведут в пятницу, 7 октября. В гостях химчане сыграют против "Урала". Стартовый свисток на "Екатеринбург Арене" прозвучит в 17:30 мск. В таблице Российской Премьер-лиги подмосковный клуб занимает 14-е место, набрав в 11 матчах 8 очков.
Терюшков: у Гогниева точно есть время до зимней паузы
Член наблюдательного совета "Химок" Роман Терюшков высказался о перспективах главного тренера команды Спартака Гогниева.
Фото: ФК "Химки"