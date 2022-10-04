Кузнецов упрекнул РФС в нежелании принимать в состав футбольных лиг команды из Крыма.
Также он считает, что организация "отступает от свободного и добровольного волеизъявления народа России", а также создает условия для подрыва конституционного строя, безопасности и целостности государства.
В августе на форуме "Содружество" в Евпатории Наиль Измайлов, который сегодня был избран президентом ФНЛ, объявил, что футбольные клубы Республики Крым и Севастополя могут быть приняты в Футбольную национальную лигу (ФНЛ). Для этого они должны соответствовать условиям лицензирования.
СМИ сообщали, что только 3 крымских клуба смогут пройти лицензирование - симферопольская "Таврия", "Севастополь" и ялтинский "Рубин".
Источник: News.ru
Депутат Госдумы попросил ФСБ проверить РФС из-за крымских клубов
Депутат Госдумы и представитель Группы по расследованию антироссийской деятельности (ГРАД) Дмитрий Кузнецов обратился к директору ФСБ Александру Бортникову с просьбой проверить деятельность РФС.
Фото: ФК "Севастополь"