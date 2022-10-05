– Ошиблись ли с назначением Йокановича? Сейчас рано говорить об этом. Никто же не знал, что Шварц уйдет. Нельзя говорить, что "Динамо" ошиблись. Йоканович – кандидатура Бувача, он полностью ее поддержал. Они идут в паре. Сейчас нельзя говорить, что нужно убирать Йокановича. Если его и увольнять, то Бувач должен последовать за ним. Но пока этого делать не стоит. Есть время, чтобы все исправить. Чемпионом уже станешь, но есть борьба за бронзу и серебро. Думаю, они сумеют исправить ситуацию, – цитирует Орещука "РБ Спорт".
По итогам одиннадцати сыгранных туров в Российской премьер-лиге "Динамо" занимают восьмую строчку в турнирной таблице. В их активе 16 очков. В группе Кубка России московский клуб идет на третьем месте, победив дома "Ахмат" (2:1) и уступив "Оренбургу" на выезде в серии пенальти. В предыдущем туре РПЛ в Грозном проиграли "Ахмату" со счетом 1:2, до этого уступили дома "Зениту" (0:2) и "Сочи" на выезде (1:2). В ближайшем туре "Динамо" сыграет с ЦСКА. Славиша Йоканович пришел в клуб летом 2022 года, до этого "Динамо" тренировал немецкий специалист Сандро Шварц, который сейчас работает в Бундеслиге, в берлинской "Герте".
Орещук: если увольнять Йокановича, то и Бувач должен последовать за ним
Экс-спортивный директор "Динамо" высказался о работе главного тренера клуба Славиши Йокановича.
Фото: "СЭ"