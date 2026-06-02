Умяров оценил уровень футболиста сборной России Ибрагимова, выступающего за "МЮ"

- Амир технически оснащён, может на себя взять игру.
Интересно будет посмотреть на него в матчах. Немного пообщались с ним про "Манчестер", - приводит слова Умярова "Чемпионат".
18-летний Амир Ибрагимов выступает за молодежные команды "Манчестер Юнайтед", в сезоне-2025/26 он провел четыре матча за команду из игроков до 21-го года и отметился одним забитым мячом. Также он вышел на поле в 12 встречах в составе "Манчестер Юнайтед U18" и записал на свой счет три забитых мяча и три голевые передачи.
Вингер получил первый вызов в сборную России на майско-июньские сборы, однако на данный момент не дебютировал в составе национальной команды. Напомним, что подопечным Валерия Карпина предстоит сыграть с Буркина-Фасо и Тринидад и Тобаго.