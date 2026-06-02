Умяров оценил уровень футболиста сборной России Ибрагимова, выступающего за "МЮ"

Полузащитник сборной России Наиль Умяров оценил уровень Амира Ибрагимова, выступающего за молодежные команды "Манчестер Юнайтед".
Фото: РФС
По словам Умярова, Ибрагимов технически оснащен и может брать игру на себя.

- Амир технически оснащён, может на себя взять игру.

Интересно будет посмотреть на него в матчах. Немного пообщались с ним про "Манчестер", - приводит слова Умярова "Чемпионат".

18-летний Амир Ибрагимов выступает за молодежные команды "Манчестер Юнайтед", в сезоне-2025/26 он провел четыре матча за команду из игроков до 21-го года и отметился одним забитым мячом. Также он вышел на поле в 12 встречах в составе "Манчестер Юнайтед U18" и записал на свой счет три забитых мяча и три голевые передачи.

Вингер получил первый вызов в сборную России на майско-июньские сборы, однако на данный момент не дебютировал в составе национальной команды. Напомним, что подопечным Валерия Карпина предстоит сыграть с Буркина-Фасо и Тринидад и Тобаго.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится