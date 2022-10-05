– Я изначально против. Говорил об этом еще раньше, когда кому-то давали паспорта – Ари и другим. Мы постоянно кричим, что у нас 150 миллионов население, нужно развивать свой спорт, своих мальчишек, и тут же даем паспорта. Зачем это в нынешней ситуации, когда сборная нигде не играет? Бред какой-то. Не знаю, кто это придумал. Ну да, как вы сказали, чтобы освободить два легионерских места. Ну давайте тогда вообще ничего не будем делать – ни школы развивать, ни мальчишек талантливых искать, – цитирует Мостового "Матч ТВ".
Новости о возможном получении российского гражданства со стороны бразильских полузащитников "Зенита" Малкома и Клаудиньо появились в сентябре 2022 года. Такую вероятность подтвердили и в самом клубе. Малком играет в "Зените" с августа 2019 года, перешел из испанской "Барселоны". Клаудиньо стал игроком "Зенита" летом 2021 года, перейдя из "РБ Брагантино". Оба недавно продлили свои личные соглашения с "Зенитом" до 30 июня 2027 года. Сборная России на данный момент отстранена от официальных соревнований, не будет участвовать в жеребьевке отборочного этапа ближайшего Чемпионата Европы и проводит исключительно товарищеские встречи.
Александр Мостовой – о гражданстве РФ для Малкома и Клаудиньо: бред какой-то. Не знаю, кто это придумал
Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой недоволен возможным получением Малкомом и Клаудиньо паспортов РФ.
Фото: ФК "Зенит"