"Вероятность отстранения Сухого? Мы не используем термин "отстранение"… Когда оценка ЭСК будет окончательно сформирована — это скажется на назначениях арбитра Сухого. О каких-то этических нарушениях у нас информации нет, и говорить об отстранении мы не будем", - цитирует Каманцева Sport24.
"Крылья" на своем поле принимали "Краснодар" в рамках 11-го тура Российской Премьер-лиги. Матч завершился нулевой ничьей – 0:0.
Сегодня стало известно, что Экспертно-судейская комиссия РФС признала ошибкой решение Сухого не удалять защитника южан Кайо.
"Крылья Советов" занимают 11 место в таблице чемпионата страны, набрав 11 очков в 11-ти турах. На счету "Краснодара" - 21 балл, южане расположились на 5-й строчке.
"Не используем термин "отстранение". Глава ЭСК РФС – о вероятном наказании для арбитра Сухого
Глава судейского комитета РФС Павел Каманцев высказался о вероятности штрафных санкций в отношении арбитра Алексея Сухого, который обслуживал матч "Крылья Советов" - "Краснодар".
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