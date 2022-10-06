Недавно Щербакова посетила матч московского "Спартака".
"Да, меня пригласили, и я болею за "Спартак". Все вместе! На матче "Спартак" - "Зенит" было, конечно, очень приятно присутствовать и болеть, поддерживать московскую команду", - приводит слова Щербаковой "СЭ".
"Спартак" разгромил "Зенит" (3:0) в матче 3-го тура Кубка России. Также Щербакова посетила встречу "Спартака" с "Локомотивом" (1:0) в рамках Российской Премьер-лиги (РПЛ).
"Спартак" в таблице РПЛ занимает 4-е место, набрав в 11 матчах 22 очка. В воскресенье, 9 октября, красно-белые на "Открытие Банк Арене" примут "Крылья Советов". Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск.
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Щербакова призналась, что болеет за "Спартак"
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова рассказала, за какую футбольную команду она болеет.
Фото: ФК "Спартак"